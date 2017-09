Empresarios de Estados Unidos alertan desastre sin TLC

Si Estados Unidos abandonara el Tratado de Libre Comercio (TLC) sería un grave error para el país, advirtió Thomas Donohue, líder de la Cámara de Comercio estadounidense.

En ocasiones anteriores, Donohue había señalado el enfoque del Presidente Donald Trump como “constructivo” en relación a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).

Pero ahora, el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, asegura que el fin del acuerdo trilateral afectaría especialmente al sector agrícola estadounidense.

Afirma que México podría responder con la imposición de aranceles o empezaría a mostrar interés por otros mercados en Europa o Asia.

Donohue cifra en 14 millones el número de trabajos en su país que dependen del comercio con México y Canadá.

El dirigente del organismo comercial también advierte que entre los mayores afectados estarían aquellos que dieron el triunfo a Trump en las elecciones de 2016, afirma Donohue en su artículo, publicado en momentos en los que se realiza la tercera ronda de renegociación del TLC, en Ottawa, Canadá.

