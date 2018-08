Estados Unidos se encamina a crear alrededor de 2.6 millones de empleos este año bajo el mandato del presidente Donald Trump.

Sin embargo, la mayoría de las contrataciones ha ocurrido en bastiones demócratas y no en los condados republicanos que colocaron a Trump en la Casa Blanca.

Hasta mayo de este año, en promedio un 58.5 por ciento de los empleos creados sucedió en condados que apoyaron a la candidata demócrata Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016, de acuerdo con un análisis realizado por The Associated Press a los reportes mensuales del gobierno sobre la creación de empleos por condado.

Pese a una sólida economía nacional, el análisis muestra que un sorprendente número de condados que apoyaron a Trump está perdiendo empleos.

AP encontró que 35.4 por ciento de los condados de Trump perdieron empleos durante el último año, en comparación con el 19.2 por ciento registrado en los condados que votaron por Clinton.

La información laboral revela una economía que está tan fracturada como el panorama político de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

A medida que se acumulan más fondos en ciudades como Houston, San Francisco o Seattle, las ciudades y localidades más pequeñas del centro de Estados Unidos no se han visto tan beneficiadas.

Estos resultados podrían socavar lo que Trump considera como un logro de su gobierno: la creación de empleos para la clase media y baja, en ciudades alejadas de los glamorosos centros urbanos.

El crecimiento de empleos en la economía de Trump se sigue concentrado en los mismos lugares en los que se encontraban hacia el final de la presidencia de Barack Obama, donde alrededor del 58.7 por ciento del promedio anual de nuevos empleos estaba en condados demócratas.

Presidential Approval numbers are very good – strong economy, military and just about everything else. Better numbers than Obama at this point, by far. We are winning on just about every front and for that reason there will not be a Blue Wave, but there might be a Red Wave!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2018