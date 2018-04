Empleo: salarios para nuevos trabajadores son 5% más altos que en 2017

Los salarios de nuevos trabajadores en Estados Unidos fueron 5 por ciento más altos en marzo que hace un año, de acuerdo con un estudio sobre el empleo divulgado este miércoles.

Según los datos de nómina del sector privado proporcionados a CNNMoney por ADP, el salario está creciendo más rápido para las nuevas contrataciones que para las personas que permanecen en sus trabajos o se cambian a una empresa diferente.

See the new Workforce Vitality Report with deeper labor market insights from the ADP Research Institute: https://t.co/KiAa1zMLuV #ADPResearch pic.twitter.com/oNIAnke41E

— ADP (@ADP) April 25, 2018