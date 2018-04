Empleo: FedEx contratará a 2,000 trabajadores en Memphis este sábado

FedEx tiene previsto llenar 2,000 posiciones en Memphis, Tennessee, durante una feria de empleo este sábado.

La compañía de logística contratará a 400 personas para puestos temporales de verano, así como 1,600 más para empleos permanentes y de medio tiempo.

El evento será el tercero de su tipo que FedEx realiza en 2018, con la finalidad de contratar a trabajadores para su centro mundial, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Memphis.

A post shared by FedEx (@fedex) on Oct 13, 2017 at 11:44am PDT

Los salarios de los trabajos disponibles, incluyendo las posiciones temporales de verano, comienzan a partir de 13 dólares por hora.

Todas las vacantes ofrecidas por FedEx tienen un mínimo garantizado semanal de 17.5 horas de trabajo.

Los aspirantes deben ser mayores de 18 años, poder levantar 75 libras y tener al menos cinco años viviendo en Estados Unidos.

Para las vacantes no hay requisitos mínimos de educación; sin embargo, los candidatos están sujetos a verificación de antecedentes y consumo de drogas.

Los contratados tendrán beneficios de seguro médico, asistencia financiera y oportunidades de crecimiento dentro de la compañía.

La feria de empleo de FedEx se realizará este sábado 28 de abril, de 8 a.m. a 3 p.m., en el 2874 Business Park Drive de Memphis.

El evento de este sábado forma parte del plan de expansión de FedEx en el Aeropuerto Internacional de Memphis.

La compañía tiene más de 30,000 trabajadores en la ciudad, incluyendo más de 11,000 en su centro mundial.

En marzo, FedEx anunció una inversión de más de 1,000 millones de dólares durante seis años en esa localidad.

.@FedEx CEO Fred Smith thanks Governor @BillHaslam and the State of Tennessee for their support of FedEx Express hub investment in Memphis. https://t.co/GPOLm8bSi4 pic.twitter.com/359sP8P58E

— FedEx Public Affairs (@FedExPolicy) March 14, 2018