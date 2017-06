Empleados de pizzería impiden que cliente muera en soledad (VIDEO)

Durante muchos, Adrian Van Nieuwland pidió la misma orden: 3 cheeser pleaser medianos con orilla de mantequilla con queso… algunas ocasiones hasta 3 veces por semana.

“Tenía un pedido y ese era su pedido cada vez”, dijo la gerente general adjunta de Hungry Howie, Amanda Ortiz, a WXMI. Cuando aparecía en la pantalla el pedido, sabías que Adrian era quien lo había ordenado.

Cuando los empleados de la pizzería no recibieron ningún pedido de Adrian a finales de mayo, se alarmaron y visitaron la casa de Van Nieuwland, según WLOX.

Lo encontraron tirado en el suelo de la cocina. Estaba vivo, pero no había podido levantarse durante días. Su teléfono celular estaba muerto. Van Nieuwland fue llevado al hospital, donde los empleados le visitaron unas horas más tarde.

“Parecía estar muy bien”, dijo Ortiz a WXMI, “bromeamos y le di una tarjeta de regalo y le dije ‘probablemente tienes hambre’”.

Sin embargo, Van Nieuwland murió el viernes pasado. Los doctores le detectaron una infección y él eligió no hacerse la cirugía.

“Es trágico y mi corazón se quiebra por él”, dijo el repartidor Gabbe Raqib. “Pero en todo caso, estoy feliz de que le impedimos morir solo, en el piso de su casa”.

Longtime customer doesn’t die alone thanks to pizza shop employees https://t.co/E1bOv2zDLp pic.twitter.com/iF36QpQTyM

— FOX 17 (@FOX17) 5 de junio de 2017