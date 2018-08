Empezando desde casa y sin dinero, logra ganar más de un millón (VIDEO)

El hispano Alberto Assad comenzó su empresa desde casa, sin dinero y sin saber qué iba a hacer de su vida, y en solo tres años logró ganar más de un millón de dólares y va por su segundo negocio.

Todo surgió hace tres años cuando, inspirado en lo que había aprendido como empleado por muchos años, fundó Atlantic Consulting Solutions.

Ahora con su compañía ha impulsado treinta más, y haciendo negocios entre México y EE.UU. ya supera el millón de dólares en ingresos anuales.

Cruzando la frontera a diario para ganar más dinero

De padres mexicanos y origen muy humilde, Alberto Assad creció entre Tijuana y los Ángeles.

Su madre cruzaba todos los días la frontera para trabajar como peluquera para sostener la familia.

En ese ir y venir, Alberto nació en California, aunque sus primeros estudios los hizo en una escuela pública de Tijuana.

Siendo aún muy pequeño y por problemas económicos, su madre decidió establecerse en Los Ángeles junto a sus abuelos.

“El inicio fue muy duro, pues no sabía bien el idioma ni conocía a nadie. Pero tuve a fuerza que adaptarme a esta nueva cultura y no tener miedo de sobresalir por ser hispano”, refiere Assad.

Aun cuando no sabía inglés y le daba miedo hablar en público, logró varias becas para adelantar sus estudios de negocios, finanzas y hasta una especialidad para ser empresario.

Se le abrieron las puertas y pasó a ganar más por hablar español

Luego volvió a México a trabajar en un club de niños formando líderes y con una organización sin ánimo de lucro, que impulsaba deportistas en Centro y Sur América.

“En mi primer empleo ganaba 20,000 pesos mexicanos mensuales, unos 1,000 dólares, pero siempre pensaba en ir más lejos, fue así como empecé a trabajar con jóvenes deportistas, enseñándoles a manejar el dinero producto de la fama”, dijo a MundoHispánico.

Estando en el DF le dieron la oportunidad de tener un empleo en EE.UU. por saber español.

“Trabajaba mucho, era consultor y viajaba nueve meses del año, lo cual no me daba espacio para tener una vida personal, eso me llevo a repensar lo que quería lograr y hacer”, indica el empresario.

Renunció a su empleo para ganar más dinero y ayudar a otros

Es así como de la noche a la mañana sin dinero y sin saber qué iba a hacer de su vida, decidió independizarse.

Fundó su propio negocio desde casa, ofreciendo apoyo a pequeñas y medianas empresas para que sepan cómo empezar, con quién ir y qué hacer.

“Duré muchos años estudiando y trabajando para aprender cómo llevar al éxito ideas empresariales y cómo tomar decisiones estratégicas que lleven a las compañías, sin importar su tamaño, a ser altamente productivas”, comentó el experto.

Ofrece servicios a nivel estratégico, gerencial y acceso a capital.

De esta forma en tres años ha logrado trabajar y llevar al éxito a cerca de 30 emprendedores y ahora acaba de constituir una firma de “Forex”, para apoyar a empresas que adelantan negocios en moneda extranjera.

