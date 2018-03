Facebook se ha visto severamente afectado por el escándalo de Cambridge Analytica, tanto que además de perder usuarios en todo el mundo, también figuras reconocidas han denunciado un sabotaje a la empresa liderada por Mark Zuckerberg, tal es el caso de Elon Musk, famoso empresario responsable de compañías como SpaceX y Tesla, quien se ha unido al movimiento #DeleteFacebook.

Musk tomó una inesperada decisión al eliminar de Facebook las páginas verificadas de SpaceX y Tesla, luego de sostener un pequeño debate a través de Twitter con personas que apoyan la campaña en contra de Zuckerberg y su empresa, quienes le brindaron sus razones para hacerlo.

El multimillonario sudafricano publicó unos tweets en donde afirmó desconocer que existieran dichas páginas en la plataforma de la que es dueño Mark Zuckerberg, así como también borró una fanpage de un perfil personal suyo. La acción de Elon Musk le va a costar muchísimo dinero a Facebook, pues a través de las transmisiones en vivo y videos que publicaba SpaceX y Tesla le atraía mucha publicidad a la compañía, que obviamente se traducía en ganancias financieras.

Ante tales escándalos, Facebook emitió un comunicado informando que las medidas de seguridad de los datos personales aumentaron, sin embargo, continúa perdiendo usuarios en todo el mundo y tan solo en los últimos días registró la pérdida de 40,000 millones de dólares, pues además de Elon Musk, también ejecutivos responsables de What’sApp argumentaron sus razones para cerrar sus cuentas en dicha red social.

First time I’ve seen either. One on the left looks official. Will be gone soon.

— Elon Musk (@elonmusk) 23 de marzo de 2018