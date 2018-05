Elon Musk ¿necesita tomarse unas vacaciones y descansar?

¿Es hora de que el hombre detrás de Tesla y SpaceX, Elon Musk se tome vacaciones? Al parecer sí.

Según informa entrepreneur.com, Musk tuvo desencuentros con Wall Street y con Warren Buffet, todo en una misma semana.

Primero, se distanció de Wall Street durante una llamada en conferencia sobre las ganancias de Tesla, al considerar algunas de las preguntas de los inversionistas como “aburridas” y “necias”.

Then I’m going to build a moat & fill it w candy. Warren B will not be able to resist investing! Berkshire Hathaway kryptonite …

— Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2018