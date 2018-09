Elon Musk deja la presidencia de Tesla para evitar la demanda por fraude

La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) alcanzó un acuerdo con Elon Musk, en el que se establece que dejará la presidencia de Tesla para resolver la demanda por fraude.

A través de un comunicado, la SEC informó que Musk y Tesla pagarán una multa de 20 millones de dólares cada uno, como parte del acuerdo con el regulador estadounidense de la bolsa.

Elon Musk aceptó que no podrá ejercer como presidente del consejo de administración de Tesla durante tres años, plazo en el que será reemplazado por una persona independiente.

Entre tanto, Tesla nombrará dos consejeros independientes para su consejo de administración y más controles y procesos para supervisar las comunicaciones de Musk.

And remember … pic.twitter.com/UaDUv4OlZf

Stephanie Avakina, codirectora de la División de Cumplimiento de la SEC, declaró que las medidas buscan fortalecer el gobierno corporativo y de supervisión de Tesla para proteger a sus inversores.

A mediados de semana, la SEC demandó a Musk y Tesla por fraude, luego de que el fundador de la compañía publicara el 7 de agosto en la red social Twitter una serie de mensajes en los que insinuaba retirar de la bolsa a la empresa.

En los mensajes, el empresario también afirmó que había asegurado la financiación para la operación.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018