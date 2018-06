Elizabeth Holmes, quien empezó a gestar a los 19 años una revolucionaria manera de hacer análisis clínicos cuando estudiaba ingeniería química. Holmes reflexionó que la cantidad de sangre que implica un análisis de laboratorio realizado en una muestra que consiste en extraer de una vena del brazo usando una jeringa, una muestra, es muy alta.

Después de analizar el método tradicional, llegó a la conclusión de que las pruebas se podrían realizar de un modo más efectivo y rápido; lo disruptivo consistía en aumentar el flujo sanguíneo hacia la mano, para luego extraer unas pocas gotas de sangre de los vasos capilares, el fluido llegaría a un tubo en un cartucho para guardar micro-litros de una muestra, el equivalente a una gota de agua, con esa pequeña muestra se podría realizar cualquier combinación de pruebas, obteniendo los resultados más rápidamente

Theranos founder Elizabeth Holmes indicted on federal criminal wire fraud charges this afternoon. #Theranos https://t.co/Fw9qcbEQlL

La tecnología desarrollada por Holmes con su empresa Theranos, eliminaba las agujas y el posible dolor; reducía al mínimo las cantidades de sangre que se tienen que extraer para hacer diferentes pruebas y expeditaba los resultados.

Se habló por aquel año de una aportación más del Silicon Valley al terreno de la innovación y de la ciencia, así se entendió y el sector de la biotecnología reconoció a su primera gran estrella en 2014; a la primera mujer que alcanzaba una fortuna superior a mil millones de dólares por sí misma en Estados Unidos.

#BREAKING: #Theranos founder Elizabeth Holmes and former president indicted on wire fraud charges, DOJ says https://t.co/ZYZUZpwd3p

— ABC7 News (@abc7newsbayarea) June 15, 2018