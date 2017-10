Elaboran cerveza hecha con restos de comida (FOTOS)

Tristram Stuart, un activista contra el desperdicio de alimentos, ideó una forma para aprovechar los residuos de uno de los productos que más se desperdicia… el pan, y con ellos, regalarnos algo que jamás va a sobrar: cerveza.

Y es que un tercio de la comida producida a nivel global -aproximadamente 1,300 millones de toneladas- se desperdicia cada año, de acuerdo con la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO).

Se puede decir que la principal ‘víctima’ es el pan. A causa de su corta vida en los aparadores, a menudo hay muchos sobrantes que ni los bancos de alimentos, ni los programas de alimentación son capaces de enfrentar con los excesos disponibles.

Tristram Stuart, un escritor británico, activista contra el desperdicio de comida, y el hombre detrás de Toast Ale, espera que el problema lo haga beber. La gran idea de Stuart es tomar los sobrantes de pan y usarlos para producir algo de lo que jamás tendremos demasiado: cerveza.

