El mexicano se la ‘jugó’ con un Tax ID y así hace $8,000 al mes (VIDEO)

Este inmigrante mexicano asumió su primer riesgo a los 14 años cuando cruzó la frontera. Por 17 años fue empleado, pero ahora sin dinero ni estudios y con un Tax ID, empezó su negocio y así logra ganar hasta 8,000 dólares al mes.

Juan Manuel Rodríguez vivía en Dolores Hidalgo, Guanajuato, con sus padres y sus 8 hermanos. Siendo un adolescente trabajaba con su padre en mudanzas, para ayudar a la economía del hogar. “Mi padre no podía pagarme y yo quería algo mejor para mi y para mi familia, por eso decidí venir a EE.UU.”, refiere.

Para el mexicano ‘cruzar’ fue como ir de camping

Tenía 14 años y juntó con 3 amigos se embarcó en la aventura de cruzar la frontera. Estuvieron 8 días en el monte.

Fue duro, pero se lo gozó pues para él fue como ir de campamento. “Llevábamos unos morrales grandes con comida y jugos fue como una gran aventura. Una experiencia hermosa”, dice con picardía.

Llegó a Texas a trabajar en un rancho, dándole comida a los caballos y a las vacas. Le pagaban 150 dólares a la semana. Pero no le gustó así que buscó otra opción.

Con un primo suyo, se trasladó a Georgia, para trabajar en un restaurante en el que les pagaban 1,000 dólares al mes por recoger y limpiar las mesas. Pero aún era muy poco para él.

Buscando un empleo donde ganara más, trabajó como jardinero y finalmente como electricista, que es su oficio hasta hoy en día.

Se arriesgó con un Tax ID

Hace 3 años falleció su patrón y decidió empezar a trabajar por su cuenta.

“Yo nunca estudié, ni siquiera el inglés, ese lo aprendí en la calle. Igual la electricidad, la aprendí viendo y haciendo el trabajo por 17 años”, asegura.

Empezó sin dinero, con un contrato y con su número de identificación tributaria.

Rodríguez dice que no es fácil ser trabajador independiente, porque a veces se tiene trabajo y a veces no y por lo mismo está en busca de socios, “porque como dicen, el que no arriesga no gana”.

“Si alguien le interesa trabajar conmigo, sería muy bueno, pues así ganamos los dos”, piensa el trabajador.

Aun así, este electricista logra ganar hasta $8,000 al mes. Hace remodelaciones, cableado, instalación de luces interiores y exteriores y paneles.

