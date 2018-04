El IRS advierte: No sea víctima de un preparador de impuestos “fantasma”

A siete días de que finalice el periodo para la presentación de impuestos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) advirtió a los contribuyentes que eviten los peligros de preparadores de impuestos “fantasma.”

Según el IRS, estos preparadores “fantasma” cobran por preparar una declaración de impuestos, pero sin firmar como preparadores pagados.

Estos preparadores que no incluyen su nombre en la declaración de taxes representan una posible estafa.

Don’t fall victim to ‘ghost’ tax preparers. If you pay someone to prepare your #IRS tax return, make sure they sign it: https://t.co/WfZ2wY4t04 #scam pic.twitter.com/DxAIo5Kzqt

— IRS (@IRSnews) April 11, 2018