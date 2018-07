El indocumentado debía trabajar 120 horas semanales por un salario de $900 (VIDEO)

Era indocumentado y por esa razón Marco Antonio Contreras fue víctima de explotación laboral por más de cinco años. Hasta que descubrió que con un Tax ID podía abrir su propio negocio y ahora logra ingresos por 250,000 dólares para su sustento y el de otros seis trabajadores.

Marco Antonio Contreras asegura que por varios años trabajó de sol a sol los siete días de la semana, porque le hicieron creer que era imposible trabajar por su cuenta al ser indocumentado.

“Les preguntaba a mis compañeros y a los ‘gringos’ cómo podía hacerlo, y todos me decían que no era posible por no tener bien mi situación migratoria. Hasta que investigué y me di cuenta que no tenían razón”, le dijo Contreras a MundoHispánico.

TE PUEDE INTERESAR: Mía de Molina levanta pasiones y al preguntarle por su novio su madre responde por ella (FOTO)

De trabajar en el campo a cruzar como indocumentado la frontera

En Veracruz, México, se dedicaba al cultivo de maíz y papaya.

Estudió a duras penas para aprender a leer y escribir y muy joven salió de su casa para ayudar a su familia.

Debido a la pobreza, a los 15 años de edad con solo 200 dólares en su bolsa, decidió cruzar la frontera para llegar a EE.UU.

Llegó hace más de una década y empezó trabajando en una fábrica de muebles de aluminio ganando siete dólares la hora.

“Lo más difícil fue empezar de cero. A veces tenía donde vivir, pero no en donde dormir. Y si tenía para comer, no tenía cómo transportarme”, refiere el inmigrante.

“Debía ayudarle a mi mamá en México y a mis cinco hermanos. Así que tenía hasta tres empleos para alcanzar a reunir por lo menos 900 dólares a la quincena”.

Trabajaba también en un restaurante y en jardinería.

Aunque era indocumentado empezó con un Tax ID

Por cinco años trabajó de sol a sol, los siete días de la semana.

Hasta que hace seis años registró su empresa con un Tax ID.

Empezó con una máquina regalada y su primer contrato fue un jardín enorme por el que cobró solo 60 dólares.

Ahora cuenta con 60 contratos que le permiten generar seis empleos.

“Me siento orgulloso de poder ayudar al sustento de otras familias mexicanas, y apoyar a mis empleados que con su esfuerzo hacen que mi negocio crezca. Así siento que aporto algo a mi comunidad y a las familias de ellos”, dijo con entusiasmo el empresario.

Ahora con su empresa de jardinería no solo hace mantenimiento de jardines residenciales y comerciales, también trabaja en sistemas de riego e iluminación exterior.

Marco´s Landscaping Services LLC

Newnan, GA 30265

Tel: 770-743-7112

E-Mail: marcosllc8064@gmail.com

http://www.marcoslandscapingllc.com/