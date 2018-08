El Departamento de Educación está considerando si se permite a los estados usar fondos federales para comprar armas para los educadores, según varias personas con conocimiento del plan.

Tal medida parece no tener precedentes, revirtiendo una posición adoptada por el gobierno federal hace mucho tiempo de que no debería pagarse para equipar a las escuelas con armas, según informó el diario The New York Times.

