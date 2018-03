El Congreso aprobó hoy, con el voto favorable del Senado, un proyecto presupuestario de 1.3 billones de dólares, que incluye un gran aumento para el Pentágono y una partida para el muro con México, menor a la que anhelaba el presidente Donald Trump.

De madrugada, el Senado dio el visto bueno por 65 votos a favor y 32 en contra a unas cuentas pactadas entre republicanos y demócratas, que ya había aprobado el jueves la Cámara Baja con 256 votos favorables y 167 contrarios.

Trump ratificará el proyecto antes de esta medianoche, para evitar así que Estados Unidos incurra en un tercer cierre parcial administrativo en un lapso de pocas semanas.

“¿El presidente va a firmar la ley? La respuesta es sí”, dijo el jefe de presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, a los periodistas el jueves, tras la amenaza pasada del presidente de vetar la medida, de acuerdo con el diario especializado The Hill.

La votación de la madrugada del viernes se produjo después de que los conservadores, incluido el senador republicano Rand Paul (Kentucky), se retirara de un enfrentamiento que podría haber forzado un breve cierre parcial del gobierno federal durante varias horas.

El senador Jim Risch (republicano de Idaho), quien sostuvo una reunión tarde con el líder de la mayoría, Mitch McConnell (republicano por Kentucky) y el líder de la mayoría, John Cornyn (republicano de Texas), también habría demorado el proyecto de ley.

Risch no quiso hacer comentarios cuando se le preguntó si se oponía a la medida, que financia al gobierno hasta fines de septiembre.

“No. ¿Qué parte de no, no entiendes?”, dijo a periodistas entre los votos. “¿Tengo un problema con mi inglés? No tengo ningún comentario”.