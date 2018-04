Estados Unidos acordó con 15 naciones fortalecer la cooperación para acabar con la corrupción en Venezuela, localizar y decomisar bienes de funcionarios venezolanos acusados de corrupción, dijeron el jueves dos integrantes del Departamento del Tesoro.

Los funcionarios conversaron con The Associated Press con la condición de permanecer anónimos porque la decisión se adoptó durante una reunión privada celebrada en la sede del Fondo Monetario Internacional.

Además de Estados Unidos, los otros países que participaron del encuentro fueron Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, España, Francia, Guatemala, Italia, Japón, México, Panamá, Paraguay, Perú y el Reino Unido.

“Acciones concretas son necesarias para evitar que funcionarios venezolanos corruptos y sus redes de apoyo abusen del sistema financiero internacional”, dijo en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, tras la reunión.

Statement by @stevenmnuchin1 following meeting on Venezuela: https://t.co/k85ln1NxAA

— Treasury Department (@USTreasury) April 19, 2018