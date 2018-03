Según un comunicado de la institución, las imposiciones suponen la congelación de los fondos y bienes que sean propiedad de estos sujetos y que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense; además, prohíbe a cualquier estadounidense participar en transacciones o negociar con estos individuos y compañías.

Entre las personas a las que apuntan estas nuevas sanciones se encuentran seis miembros de nacionalidad mexicana y familia del líder de la organización criminal Joel Efren Ruelas Ávila, hijo del excapo José Luis Ruelas Torres, que falleció en 2017 tras ser detenido y a la espera de su extradición a Estados Unidos.

Padre e hijo fueron añadidos a la “lista negra” del Tesoro en mayo de 2017.

Los familiares que ahora se suman a las sanciones son María Monserrat Ávila Rocha, Patricia Lourdes Ruelas Ávila, José María Ruelas Ávila, Trinidad Ruelas Ávila, Raquel Rivera Guerrero y Cruz Sánchez Medrano.

Además de estos, también se encuentran otros dos individuos mexicanos: Pedro Sánchez Medrano y Reyna Isabel Rivera Sandoval, considerados “socios clave” de la organización.

Del lado de las empresas vinculadas a los narcotraficantes, se hallan cinco del sector agrícola: Agricola Ruelas, Alondra Produce, Comercializadora Gael 4, Dispersora Gael, y Felixtapia.

También Constructora Joel y Constructora Vania, del sector de la construcción, y una entidad del ámbito de la moda, registrada como Cruzita Novedades.

Treasury increases pressure on Mexican heroin traffickers, with new Kingpin Act sanctions that target Joel Efren Ruelas Avila and the Ruelas Torres drug trafficking organization. Kingpin Chart: https://t.co/hfOUwzXmau pic.twitter.com/c6bNC7W8wG

— Treasury Department (@USTreasury) March 6, 2018