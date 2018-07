El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk pidió a los presidentes Donald Trump, de EE.UU., y Vladimir Putin, de Rusia, así como a China que trabajen con Europa para evitar una guerra comercial e impedir el caos y el conflicto.

Tusk emitió su postura este lunes en Beijing durante la inauguración de una cumbre entre China y la Unión Europea.

Received many calls from leaders of NATO countries thanking me for helping to bring them together and to get them focused on financial obligations, both present & future. We had a truly great Summit that was inaccurately covered by much of the media. NATO is now strong & rich!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018