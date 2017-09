EE.UU. ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por “el Chapo Isidro”

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció hoy que recompensará con cinco millones de dólares cualquier información que conduzca a la captura del prófugo narcotraficante mexicano Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro” y líder del cartel Meza Flores.

El FBI cree que el capo se esconde en México, pues su cartel tiene gran poder en el estado de Sinaloa (noroeste del país).

Según indicó la agencia en un comunicado, el “Chapo Isidro” ocupaba un “alto cargo” en el cartel de los hermanos Beltrán Leyva y llegó a convertirse en la “mano derecha” de Alfredo Beltrán Leyva, capturado en 2008 en México y condenado a cadena perpetua en abril de este año por un juez del Distrito de Columbia.

Una corte federal del Distrito de Columbia tiene abierto desde mayo de 2012 un caso contra Meza Flores, a quien acusa del uso de armas de fuego y de tráfico de cocaína, metanfetamina, marihuana y heroína, sustancias que comenzó a distribuir en Estados Unidos en enero del año 2000.

Si llega a ser capturado, el capo se enfrentaría en Estados Unidos a una pena mínima de 10 años de cárcel solo por los cargos de narcotráfico y a un mínimo de 42 años de prisión por el delito de posesión y uso de armas de fuego.

Para localizar al fugitivo, el FBI distribuyó unos carteles con una foto de la cara de Meza Flores y en donde se describen algunos de los rasgos del acusado: ojos marrones, pelo marrón oscuro, raza hispana, 1.67 metros de alto, 72.6 kilogramos de peso y nacido el 19 de junio de 1982.

El FBI pide a cualquier persona con información de Meza Flores que se ponga en contacto con una oficina de la propia agencia. También puede comunicarse con cualquier embajada o consulado de Estados Unidos en el extranjero.

#WantedWednesday: #FBI & @StateINL announce $5 mil #reward for info leading to arrest & or conviction of Meza-Flores https://t.co/5mI2S5iYDW pic.twitter.com/bv8QoiPOtb

— FBI Washington Field (@FBIWFO) September 27, 2017