El Gobierno del presidente Donald Trump impondrá otra ronda de nuevos aranceles de un 25 por ciento a bienes procedentes de China valorados en aproximadamente 16,000 millones de dólares.

Los nuevos aranceles entrarán en vigor el próximo 23 de agosto, informó hoy la Oficina del Representante de Comercio Exterior (USTR).

Esta segunda ronda de aranceles adicionales se suma a los gravámenes impuestos el pasado seis de julio a importaciones chinas valoradas en 34,000 millones de dólares.

La USTR especificó que la medida “forma parte de la respuesta de EE.UU. a las prácticas comerciales desleales de China relacionadas con la transferencia forzada de tecnología y propiedad intelectual estadounidenses”.

Según el diario The Hill, las tarifas afectarán bienes tales como partes electrónicas, plásticos, productos químicos, baterías y vagones de ferrocarril.

La nueva ronda de aranceles completa la amenaza de Trump de imponer 50,000 millones en impuestos a la importación de productos chinos.

El primer valor de 34,000 millones entró en vigencia el seis de julio.

La lista contiene 279 de las 284 líneas arancelarias originales que figuraban en una lista propuesta anunciada el 15 de junio, de acuerdo con la USTR.

Se hicieron cambios a la lista propuesta después de que la USTR y el Comité interinstitucional de la Sección 301 solicitaran y recibieran comentarios por escrito durante una audiencia pública de dos días el mes pasado.

Aduanas y Protección Fronteriza comenzará a recaudar los derechos adicionales sobre las importaciones chinas el 23 de agosto.

BREAKING: Trump administration to go ahead with tariffs on $16 billion in Chinese imports starting Aug. 23.

— The Associated Press (@AP) August 7, 2018