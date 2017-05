EE.UU. endurece su postura comercial, pero México ya está preparado

Estados Unidos está endureciendo su postura comercial, con el objetivo de reducir su déficit comercial y eso marcará el ritmo de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), dijo Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México.

En la reciente reunión de ministros de comercio del Foro de Cooperación Asia Pacífica (APEC), los representantes estadounidenses mostraron señales de un nuevo posicionamiento en materia de comercio que dice que aun cuando se muestran comprometidos al multilateralismo, sí establecen un cierto proteccionismo.

“Sostienen que el comercio debe ser justo, pero el trasfondo del mensaje es que Estados Unidos está convencido que tiene que reducir sus déficits comerciales con el mundo.

“Esto quedo claramente establecido en la participación de Robert Lighthizer ante los responsables de comercio de Vietnam, en donde EE.UU. claramente opinó que no hablará sobre un consenso a favor del libre comercio y la lucha contra el proteccionismo, resaltando que ellos utilizarán las herramientas a su disposición contra prácticas injustas de comercio”, dijo el funcionario.

Durante su participación en la conferencia “México y América del Norte: una potencia global” organizada por la Américas Society y el Council of the Americas, dijo que esto marcará el paso de cómo se negociará el TLC.

México ya tiene un plan de trabajo sobre cómo abordar el proceso de modernización, y mantener los privilegios de la relación aun cuando la tarea no será fácil.

Guajardo dijo que, por ejemplo, de la pasada negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) se podrían retomar algunos aspectos, pero no en su totalidad, puesto que en aquel se balancearon los intereses de otros 12 países y se tuvieron que ceder algunas cuestiones, pero acá no será necesario.

También dijo que, durante la negociación, el mejor aliado de México es el sector privado, ya que ellos tienen una gran cantidad de intereses en el mercado regional que deben defender.

“México no debe ser el que dé el frente ante legisladores estadounidenses, los que lo deben hacer son sus propios empresarios y que hoy ya lo están haciendo”, puntualizó.

Guajardo hizo una advertencia más: dijo que este proceso no será sencillo y todos los involucrados tendrán que actuar con cautela para no sobrereaccionar, ni entrar al proceso desde un punto de vista prejuiciado, ya que eso no sería útil para el resultado final.

“Esto va a ser una montaña rusa. Habrá días buenos, días malos, peores y mejores, lo importante es que los actores económicos estén sin duda viendo elementos fundamentales más de fondo”, enfatizó.