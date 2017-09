EE.UU. crearía decenas de miles de empleos con nuevo TLCAN

El secretario de Comercio, Wilbur Ross, insistió hoy en la necesidad de lograr un acuerdo para actualizar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), con Canadá y México, “antes de final de año” y señaló que podría “generar decenas de miles de empleos” en EE.UU.

De alcanzarse un nuevo pacto comercial que actualice el actual, en vigor desde 1994, afirmó que EE.UU. podría “generar decenas de miles de empleos, incluso cientos de miles de empleos”.

Ross reiteró que el objetivo es “reducir el abultado déficit comercial de EE.UU.”, especialmente con México y apuntó en concreto al sector de los automóviles y componentes de automóviles, que a su juicio representa gran parte del desequilibrio.

“El agudo crecimiento en componentes viene de componentes procedentes de fuera del TLCAN, de China y del Sudeste asiático. Un acuerdo de libre comercio debería beneficiar a los participantes, no a partes externas”, dijo el secretario de Comercio, que quiere elevar la cuota de elementos producidos dentro del TLCAN.

Mañana comenzará la tercera ronda de conversaciones entre las tres partes en Ottawa (Canadá), que se prolongará hasta el 27 de septiembre.

Las negociaciones, que los expertos consideran serán largas y complicadas, fueron iniciadas a petición del presidente estadounidense, Donald Trump, que considera que el acuerdo comercial es “injusto” para su país y ha amenazado en varias ocasiones con eliminarlo.

En julio pasado, la Oficina del Representante de Comercio Exterior publicó las directrices que guiarán a Washington, entre las que se incluye la reducción del déficit, elevar las regulaciones medioambientales y laborales, especialmente en México, e incluir nuevos capítulos sobre los sectores digital y de telecomunicaciones.

Así mismo, el secretario Ross publicó un artículo para respetar las reglas de origen y de esta manera el acuerdo no sea un fracaso.

.@SecretaryRoss: These #NAFTA Rules Are Killing Our Jobs https://t.co/qyTJlBVfMI

— U.S. Commerce Dept. (@CommerceGov) September 22, 2017