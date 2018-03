EE.UU. aporta 2.5 millones de dólares para refugiados venezolanos en Colombia

Estados Unidos anunció la aprobación de 2.5 millones de dólares de ayuda humanitaria para los venezolanos que huyen a Colombia.

“En asociación con Colombia, este compromiso inicial e inmediato de 2.5 millones de dólares proporcionará asistencia alimentaria y de emergencia sanitaria para los venezolanos vulnerables y las comunidades colombianas que los reciben”, informó en un comunicado Mark Green, director de la Agencia para la Cooperación Estadounidense (USAID, en inglés).

“La afluencia de miles de venezolanos ha puesto a prueba los servicios médicos y sociales de las comunidades fronterizas colombianas y de otros países en todo el Hemisferio Occidental”, agregó el director.

Green advirtió que la crisis se está extendiendo a la región, provocada por el hambre que sufren los venezolanos.

“Maduro sigue negando las libertades fundamentales y las necesidades humanitarias básicas para el pueblo de Venezuela”, insistió Green.

En este sentido, calificó la crisis humanitaria de “evitable”.

President Maduro’s continuing disregard for the universal human rights of the #Venezuelan people has triggered >1.5m Venezuelans to seek safety in neighboring countries. The United States will provide an initial $2.5 million to support #Colombia’s efforts to address this crisis. pic.twitter.com/tJmfiUtna6

