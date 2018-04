Tras revelar que tuvo encuentros con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y con su hermano Aureliano ‘El Guano’ Guzmán, con quien negó tener negocios, Rafael Caro Quintero enfrenta un nuevo proceso criminal en EE.UU.

El Gobierno de EE.UU. anunció hoy la apertura de un nuevo proceso criminal contra el narcotraficante mexicano, al que responsabiliza del secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.

En rueda de prensa en la sede de la DEA, las autoridades estadounidenses también anunciaron la inclusión en la lista de fugitivos más buscados del FBI a Caro Quintero, apodado como “Narco de Narcos” y uno de los narcotraficantes mexicanos más importantes en la década de 1980.

Es bastante inusual que el FBI incluya a un capo de la droga en su famosa lista de diez fugitivos más buscados, un dudoso privilegio que no detentó ni siquiera el mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán, al que Estados Unidos consideró su enemigo público número uno tras la muerte de Osama Bin Laden.

“Sigue siendo responsable de tráfico de drogas a Estados Unidos, está escondido y necesitamos la ayuda del público para encontrar a este fugitivo que es una amenaza para la sociedad”, destacó el “número dos” del FBI, David Bowdich, quien avisó: “No pararemos hasta ponerle entre rejas, donde pertenece”.

El nuevo caso contra Caro Quintero se encuentra en la corte del distrito este de Nueva York y, en su escrito de acusación, el Gobierno de Estados Unidos afirma que Caro Quintero sigue activo y lo acusa de delitos de narcotráfico entre 1980 y 2017.

EE.UU. lo persigue desde los 80

En 1992, un tribunal federal de California (EEUU) ya emitió una orden de captura contra Caro Quintero.

El Departamento de Estado anunció también hoy una recompensa de hasta 20 millones de dólares, una de las “más altas jamás ofrecidas”, según destacó en rueda de prensa James Walsh, subsecretario de Estado en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos.

“Kiki” Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala fueron secuestrados por un grupo de hombres armados el siete de febrero de 1985 en el occidental estado de Jalisco, cuya capital era el principal centro de operaciones del extinto cártel de Guadalajara, fundado entre otros por Caro Quintero.

El secuestro de “Kiki” Camarena se produjo supuestamente en venganza por su colaboración, como agente encubierto, en una operación de las autoridades mexicanas contra el rancho El Búfalo, en el norteño estado de Chihuahua y donde el cártel de Guadalajara sembraba marihuana.

Por la muerte de “Kiki” Camarena y otros crímenes, Caro Quintero fue condenado en México a 40 años de prisión, pero en 2013 consiguió la libertad tras 28 en la cárcel y después de que un tribunal federal mexicano desechara por un error de forma varias causas en su contra, incluida la del agente de la DEA.

Ese fallo fue luego revocado por la Suprema Corte de Justicia en México, pero para entonces Caro Quintero ya se había fugado.

Cabe recordar que, en una entrevista difundida por el portal de Aristegui Noticias, Caro Quintero aclaró que “miente quien esté diciendo” que el hermano del ‘Chapo’ Guzmán lo buscó para hacer negocios a principios de 2017.

También negó deberle dinero al ‘Chapo’: “Yo a Joaquín de droga, ni de nada le debo ni un peso partido por la mitad, nos conocimos desde hace muchos años, igual que al señor (Ismael ‘Mayo’) Zambada, mis respetos para ellos, hasta ahí, yo no he hecho ningún negocio con ellos y hoy que salí, no quiero saber nada de drogas y hasta me molesta a veces que se hable de mí”.

