E. coli en lechugas: Las autoridades sanitarias estadounidenses informaron que una persona en California ha muerto como consecuencia del brote de E. coli vinculado a lechugas, el cual ha afectado hasta el momento a 121 personas en 25 estados.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de este país han divulgado hoy 23 nuevos casos registrados en diez estados desde el pasado 27 de abril, incluida la muerte de una persona en California, cuya identidad no ha sido revelada, por este brote que obligó el pasado mes a recomendar que se evite comer lechugas.

E. coli outbreak linked to romaine lettuce continues. Do not eat or buy ANY type of romaine lettuce unless you can confirm it is not from the Yuma, Arizona growing region. https://t.co/WTdyf3IWsY pic.twitter.com/oFe2KrwBYs

— CDC (@CDCgov) May 2, 2018