Un local de Dunkin’ Donuts en Baltimore, Maryland, ha dejado de ofrecer café gratis a los clientes que denuncien a los empleados que hablan en lenguas extranjeras.

El diario Baltimore Sun informó que el cartel fue retirado después que causó revuelo en las redes sociales.

Un cliente disgustado publicó el lunes una foto del cartel en Twitter. Decía: “Si escucha a uno de nuestros empleados GRITAR en un idioma que no sea INGLÉS, por favor llame… inmediatamente con el nombre del empleado y recibirá gratis un cupón para café y un pastelillo GRATIS”.

Dunkin’ Donuts dijo en un comunicado que la gerente del local colocó el cartel “en base a su propio juicio”. El dueño de la franquicia lo consideró inapropiado y lo hizo retirar.

(1/2) DD and our franchisees share the goal of creating a welcoming and hospitable environment for all guests. The franchisee informed us the sign was posted by their general manager based on her own personal judgment to ensure those standards are being met… — Dunkin' Donuts (@dunkindonuts) June 19, 2018

(2/2)… While her intent was to address a customer service and satisfaction issue, the franchisee determined her approach was inappropriate and confirmed the sign has been removed. — Dunkin' Donuts (@dunkindonuts) June 19, 2018

