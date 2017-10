La compañía Dove enfrenta un problema debido a una publicidad anunciada en Facebook donde se mostraba la imagen de una mujer de piel morena quitándose una camisa y transformándose en una mujer blanca. Muchos usuarios de la red social han descrito la publicidad como ‘racista’.

Dove retiró el post de su página de Facebook y publicó el sábado en sus redes sociales que “se perdió la marca al representar a las mujeres de color pensando de esa manera”. En una declaración enviada a través ded correo electrónico el domingo, Dove dijo que el anuncio, un video de tres segundos, no representa la diversidad de la verdadera belleza. También dijo que Dove siempre se ha caracterizado por destacar la bellezaz en su simplicidad y diversidad, y que por eso mismo, algo como eso no debería haber ocurrido … “nos disculpamos profunda y sinceramente por la ofensa que ha causado “, expresó la compañía.

An image we recently posted on Facebook missed the mark in representing women of color thoughtfully. We deeply regret the offense it caused. — Dove (@Dove) October 7, 2017



El anuncio era un gif mostrando a una mujer de color que se quitaba su camisa marrón para transformarse en una mujer blanca, que luego se quitó su camisa de color más claro, revelando a una mujer de color usando una camisa ligeramente más oscura.

The #DoveAd wasn’t even a little bit racist #DoveSoap

People gotta stop spreading fake news on social media. pic.twitter.com/hQLdChVyM4 — Eric Okafor (@KneWKeeD) October 9, 2017

Aunque el anuncio fue completamente eliminado, hay capturas de pantalla del anuncio que circula ampliamente por Internet.

La crítica a través de las redes sociales se basa en que anuncios como éste sugieren que la piel negra está sucia y que la piel blanca está limpia, y que ha sido un patrón que se ha repetido a través de la historia en anuncios de jabón.

“El equipo de marketing de Dove está formado por preceptos fundamentalmente racistas. Un cuerpo blanco no representa un cuerpo limpio. Los cuerpos negros no deben tomarse sistemáticamente como cuerpos sucios “, escribió Abigail Sewell, de 34 años, profesor de sociología de la Universidad Emory de Atlanta, en Facebook. “He utilizado sus productos siempre, pero ahora será distinto”.

No es la primera vez que Dove ha sido criticada por ser racialmente insensible en un anuncio. Un anuncio de 2011 mostró a dos mujeres de color haciendo referencia a un “antes” (de Dove) y una mujer blanca ubicada en la categoría “después”. Anuncio que también generó indignación.

This is a 2011 #DoveAd

Why do beautiful black models accept to be used in racist ads in the first place,is it money? I fail to understand pic.twitter.com/wPIJHsn8AP — 🇰🇪 (@pyewaw) October 9, 2017

Dove, que es propiedad de la empresa británica-holandesa Unilever, ha hecho una campaña publicitaria que destaca la diversidad de las mujeres.

