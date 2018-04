DoorDash y Walmart se unen para entregar comestibles a domicilio

DoorDash y Walmart anunciaron este martes una alianza para entregar comestibles a domicilio, inicialmente en Atlanta, de acuerdo con Forbes.

Los empleados de Walmart reunirán los productos solicitados por los clientes, antes de que un asociado de DoorDash los retire para su entrega.

Thanks to @DoorDash, our customers in Atlanta can soon shop for fresh groceries without leaving the house! More markets coming…check it out: https://t.co/ZYDCS7bi9F pic.twitter.com/EinKxoM5fb

— Walmart Newsroom (@WalmartNewsroom) April 24, 2018