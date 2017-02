Donuts gratis en Krispy Kreme

Krispy Kreme está estrenando café y para celebrarlo está regalando a sus clientes una donut glaseada por la compra de una taza de café.

Están ofreciendo dos nuevas mezclas de café, el Smooth para los que prefieren el café suave, o Rich para los que prefieren un café más fuerte.

Buy any size of our new ☕ and get a FREE Original Glazed® ???? thru 2/28 https://t.co/nqGWfxf6El#Freebruary #KrispyKremeCoffee pic.twitter.com/LG4qjkkpmB

— krispykreme (@krispykreme) February 8, 2017