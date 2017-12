¿Dónde están los juguetes más baratos?

Si está buscando los juguetes más populares de la temporada pero no se quiere gastar un ojo de la cara, no se preocupe, aquí le mostramos dónde encontrarlos por menos.

Ya le dijimos cuáles son los juguetes más buscados este año, ahora descubra dónde comprarlos por menos.

Hatchimals

Los Hatchimals Glittering Garden – Twinkling Owlicorn valen $59.99 en Toys R Us y Amazon comparado con Walmart que los vende en línea por $109.88.

Los Fingerlings de WowWee

Si los encuentra, su mejor opción está en Best Buy, allí valen $14.99 mientras que los demás están por mínimo $17.99.

Teddy Ruxpin

Este osito encantador le contará historias antes de dormir. Encuéntrelo en Walmart y Amazon por 84 dólares, Toys R Us lo tiene por 99 dólares.

KidiBuzz

Para los más pequeños Kidibuzz es la solución para que tengan una tableta amigable perfecta para los niños. Encuéntrela en Walmart por $79.99, o en Toys R Us por $89.99.

Muñecas ¡L.O.L Surprise!

Estas sorpresitas vienen de todos los tamaños y colores, pero los más buscados esta Navidad son los L.O.L. Surprise! Big Surprise. La mejor opción la tiene Walmart por $69.88, si no está disponible, Toys R Us lo tiene por 80 dólares y Amazon desde $113.96. Con este producto, lo más importante no es el precio sino la disponibilidad.