Una mujer de Michigan donó sus millas de viajero frecuente a una buena causa y la acción se hizo viral. Después de eso, la gente ha seguido sus pasos y han donado más de 7,3 millones de millas a una organización sin fines de lucro. Dicha organización tiene como objetivo principal reunir familias separadas por conflictos en distintos lugares del mundo.

“Mi esposo viaja mucho. Lo malo: se va mucho tiempo. Lo bueno: millas de viajero frecuente. Acabamos de usar algunas para llevar a un menor de 3 años y su padre, quienes habían sido separados en la frontera, de Michigan (donde le quitaron al hijo) a su familia extendida”, escribió Beth Wilensky, profesora de la Universidad de Michigan.

My husband travels a lot. Downside: he's gone a lot. Upside: frequent flyer miles. We just used some to fly a 3-yr-old and his dad, who had been separated at the border, from Michigan (where the son had been taken) to their extended family. DM me if you have miles to donate.

