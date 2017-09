Donald Trump Jr. responde por qué Mar-a-Lago no puede ser refugio para afectados por Irma

En medio del desastre provocado por el huracán Irma en Florida, Donald Trump Jr. respondió al cuestionamiento del activista y cineasta Michael Moore, quien había preguntado a través de Twitter si el presidente abriría las puertas de Mar-a-Lago para refugiar a los afectados.

Todo surgió cuando Moore cuestionó en Twitter si el presidente Donald Trump estaría dispuesto a abrir su resort para recibir a las posibles víctimas de Irma, según reportó el Daily Mail.

Has he opened up Mar-a-Lago as a shelter yet?



El hijo mayor del presidente respondió, también a través de Twitter, “está en una isla entre el océano y la zona intercostal, es una zona obligatoria de evacuación… probablemente no es la mejor idea, ¡pero ya sabes, la narrativa!”.

It’s on an island on both the ocean & intercostal and in a mandatory evacuation zone… probably not the best idea, but you know, narrative! https://t.co/Ji5V5lh7ya

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 10 de septiembre de 2017