Don Francisco visitó el turístico balneario de San Juan del Sur, en el Pacífico de Nicaragua, en donde, según dijo, un taxista le cobró 20 dólares por un viaje de dos cuadras, es decir, cerca de 200 metros.

“Anduve en un taxi dos cuadras y me cobró 20 dólares”, dijo el veterano presentador chileno de Don Francisco Presenta, que este jueves cumple 77 años, a un empleado de un restaurante de San Juan del Sur, quien le preguntó su impresión sobre esa bahía turística y subió el video en las redes sociales.

“Para dos cuadras, muy caro. Está más caro que París”, protestó don Francisco, quien dijo no había visto nada aún de San Juan del Sur, a donde llegó a bordo de un crucero.

El video de Don Francisco en Nicaragua se ha viralizado en las redes sociales.

Al ser consultado si era su primera experiencia en San Juan del Sur, el animador chileno preguntó en qué sentido era esa experiencia y cuando se le aclaró que era de visitar ese turístico lugar, bromeó.



“Pensé que me hablabas de mi primera experiencia sexual. No ha sido aquí todavía. He venido muchas veces a Nicaragua, pero no acá”, expresó.

En otro video, se observa al personal del restaurante cantando Las Mañanitas a Don Francisco, quien este jueves cumple 77 años, con un pastel sobre una mesa.



Mario Kreutzberger, el nombre real de Don Francisco, es parte de los más de 300 tripulantes del crucero Silver Whisper, que arribaron la mañana del miércoles al puerto turístico de San Juan del Sur, de acuerdo con las autoridades.

Los turistas visitarán la ciudad colonial de Granada, y los municipios de Masaya y Rivas, en el Pacífico.

Los usuarios por su parte criticaron la queja del presentador: “Don Fransico muy dolido por sus 20 $ yo vivo en Miami y aquí te los cobran por una cuadra. Pero bien yo en lo personal no culpo al taxista porque ese es el presio de la fama. Sera qué don Francisco se quedó pobre. No tiene que difamar ni al taxista ni denigrar a nuestro país por $20 Tal vez en Chile no hay taxistas con nesesidad”.

Uno más dijo: “Don Francisco tiene mucho dinero… y se lo hemos dado a ganar gente que miraba su programa en todo el mundo incluyendo Nicaragua, así que no lloriqueee el viejito serote que mucho más ha ganado a nuestras costillas, que le devuelva un poco al pueblo”.

Y las críticas no pararon: “Qué tacaño…. llorando por veinte dólares… le hubiesen cobrado 5 y los otros quince.. Como propina…”.

Pero unos más dijeron que esa acción del taxista hacía quedar más a los nicaragüenses: “Nos dejastes mal parados ante la opinión pública, no dirán que vos sos el ladron dirán que nosotros los nicas somos ladrones”, “que mal queda Nicaragua ante estos taxistas, abusadores para que sepan estos no solo a los turistas le hacen esto tambien a los nacionales a mí me ha pasado”.