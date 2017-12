Los participantes del mercado disminuyeron posiciones en pesos mexicanos este martes, como respuesta a la mayor aversión al riesgo provocada por la aprobación del paquete fiscal en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Este proyecto de ley todavía deberá ser aprobado en la Cámara de Senadores y firmado por el presidente Donald Trump, que ya celebró en Twitter la noticia: “¡Felicitaciones a Paul Ryan, Kevin McCarthy, Kevin Brady, Steve Scalise, Cathy McMorris Rodgers y todos los grandes republicanos de la Cámara que votaron a favor de recortar sus impuestos!”, escribió el mandatario en su red social.

Congratulations to Paul Ryan, Kevin McCarthy, Kevin Brady, Steve Scalise, Cathy McMorris Rodgers and all great House Republicans who voted in favor of cutting your taxes!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de diciembre de 2017