Disney venderá bebidas alcohólicas en una cantina de Star Wars

El lugar más feliz de la tierra ofrecerá aún más diversión a sus fanáticos, con la inauguración de una cantina de Star Wars que promete atraer a miles de visitantes, informó Milenio.

A través de una publicación en su blog oficial, Disney informó que el bar estará en el nuevo parque temático “Star Wars: Galaxy’s Edge“, que abrirá sus puertas en 2019.

La compañía informó que “Oga’s Cantina”será una recreación de la taberna que aparece en la primera trilogía de Star Wars, en donde seres intergalácticos suelen reunirse para tomar unos tragos.

Disney explicó que las bebidas de “Oga’s Cantina” tendrán ingredientes exóticos y se servirán en recipientes con estilos originales.

La música también tendrá su matiz intergaláctico, ya que RX-24, el antiguo androide piloto del StarSpeeder 3000, se desempeñará como DJ del bar.

No trip to Black Spire Outpost is complete without a trip to the cantina. Oga's Cantina, serving pilots, bounty hunters, smugglers, locals and galactic travelers alike, opens at @StarWars: Galaxy's Edge at @Disneyland and @WaltDisneyWorld in 2019: https://t.co/4Nw7rorx1w pic.twitter.com/SzYB6KpTkm

— Disney (@Disney) August 31, 2018