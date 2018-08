The Walt Disney Co. no se quedó atrás de Walmart y ahora está ofreciendo pagar los estudios a aquellos empleados por hora que deseen ir a la universidad, culminar sus estudios de secundaria o adquirir alguna destreza profesional, anunció la empresa.

Hasta 80,000 empleados de Disney en Estados Unidos podrían beneficiarse del programa, que le pagaría los estudios a quienes empiecen a tomar clases online este otoño.

La compañía inicialmente invertirá 50 millones de dólares en el programa llamado “Disney Aspire” y después pagará unos 25 millones al año, dijo la compañía.

“Estamos ansiosos por ver la trayectoria que cumplirán nuestros empleados al beneficiarse de ‘Disney Aspire’”, dijo la compañía en un blog.

La empresa se suma así a otras más que están ofreciendo pagar los estudios a sus empleados en momentos en que el mercado laboral en Estados Unidos tiene un índice de desempleo históricamente mínimo.

Además de Disney, otras empresas han optado por ofrecer educación a sus empleados

En mayo, Walmart anunció que les pagará los estudios a los empleados que deseen ir a tres universidades que tienen programas online.

Starbucks se asoció con la Universidad Estatal de Arizona para cubrir la matrícula a los empleados estadounidenses que deseen concluir su pregrado.

Disney ofrecerá la iniciativa mediante etapas, la primera de las cuales se limitará a clases online.

Podrán luego agregarse las clases físicas si surge la demanda, dijo una vocera.

El programa de Disney está siendo administrado por Guild Education, la misma firma de Denver que está administrando el programa de Walmart