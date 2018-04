Un mes de cárcel y multa de 20,000 dólares para abogado vinculado a Trump

Una jueza condenó hoy al abogado holandés Alex Van Der Zwaan a un mes de cárcel y al pago de una multa de 20,000 dólares por mentir al FBI sobre sus contactos con miembros de la campaña electoral del ahora presidente, Donald Trump.

Van Der Zwaan, de 33 años y yerno de un oligarca ruso, es el primer condenado dentro de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre los posibles lazos entre la campaña de Trump y el Gobierno ruso, al que las agencias de inteligencia acusan de interferir en las elecciones de 2016.

A former corporate lawyer is the first person sentenced in the Russia inquiry. Alex van der Zwaan got 30 days for lying to investigators. https://t.co/z7Qrs7ltdp

