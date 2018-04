Spotify debuta en Wall Street

El pionero del servicio streaming de música Spotify se estrena este martes en los mercados de valores de Nueva York.

La expectativa radica en si los inversionistas lo ven como una superestrella naciente o un éxito pasajero.

La salida al mercado de la compañía sueca arrojará luz sobre el servicio de música continua por internet, un terreno aún en evolución que trata de atraer a la gente a la idea de que es mejor subscribirse para tener acceso a millones de canciones que comprar álbumes o canciones individuales.

Today the world's largest music streaming site is going public on the New York Stock Exchange.

Analysts say @Spotify could be valued at more than $20 billion.

Only on @CBSThisMorning, #Spotify CEO @eldsjal joins us: $SPOT pic.twitter.com/M4sQDbaB6z

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) April 3, 2018