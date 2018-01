Construir un fondo de ahorros de emergencia no tan motivante como ahorrar para comprar un carro o para unas vacaciones. Ese es el motivo por el que que la gente simplemente no lo hace.

Otra gran razón por la cual la gente lo ignora es porque simplemente no se dan cuenta de cuán perjudicial puede ser un gasto inesperado hasta que es demasiado tarde. Por eso es importante reaccionar y estar preparado.

Según una encuesta reciente, más del 40 por ciento de los residentes en Estados Unidos experimentó un gasto inesperado en los últimos 12 meses o tuvo un familiar inmediato que lo tuvo. La manera más fácil de minimizar el daño es prepararte para ello.

Incluso cuando no está ganando mucho dinero, siempre hay formas de reducir gastos, construyendo un amortiguador entre usted y los imprevistos financieros de la vida. Así podrás protegerte de la posibilidad de perder todo.

Los datos alarmantes

Según una encuesta de Bankrate, solo el 41 por ciento de las personas en Estados Unidos tienen ahorros en los que pueden confiar en caso de emergencia. ¡Es un número aterrador! Además, el porcentaje de personas que tienen suficiente dinero ahorrado para cubrir los gastos de seis meses también se encuentra en el nivel más bajo desde hace seis años.

Otra encuesta encontró que casi dos de cada tres personas, incluido el 46 por ciento de los hogares con mayores ingresos, no tienen suficientes ahorros para pagar una reparación de automóvil de 500 dólares o una factura médica de 1,000 dólares.

No es que no estén ganando suficiente dinero: el 10 por ciento de las personas que ganaban al menos 100,000 dólares al año, dijeron que no tenían dinero destinado para emergencias.

Muchas personas que participaron en la encuesta incluso dijeron que sabían que debían tener ahorros de emergencia que fueran fácilmente accesibles, pero no es así.

Entonces, ¿cómo pagan por una emergencia?

49 por ciento dijo que usaría una tarjeta de crédito

36 por ciento pediría dinero prestado a otra persona

El objetivo final de administrar su dinero, ahorrar y todo lo demás, es la independencia financiera: poder hacer las cosas que desea hacer cuando quiera hacerlo.

Cuando usa una tarjeta de crédito para pagar un gran gasto imprevisto (como una reparación de automóvil grande o una factura médica), usted está saboteando cualquier esfuerzo que haya hecho para mejorar su vida financiera. Porque cuando no puede pagarlo, la factura sigue aumentando y el daño empeora cada vez más.

Entonces, ¿por qué las personas no están ahorrando? No hay una respuesta fácil o clara. Aunque algunas personas conocen la importancia, otras no, y también hay preguntas como: ¿Cuánto ahorro? ¿De dónde saco el dinero? ¿Dónde lo pongo?

En pocas palabras, al no ahorrar para una emergencia, usted y su familia se ponen en riesgo. No solo podría tener una deuda grande, sino que también podría arruinar su vida financiera y durante años o incluso décadas.

La idea aquí no es asustarlo, sino enfatizar cuán importante es ahorrar para una emergencia ahora y en el futuro.

Cómo prepararse financieramente para una emergencia

Es importante que recuerdes que nunca debes usar una tarjeta de crédito para cubrir el costo de una emergencia.

Las tarjetas de crédito a menudo tienen tasas de interés muy altas, por lo que si pasa una tarjeta de crédito para pagar una emergencia, terminará pagando una factura más grande en el futuro. Y cuanto mayor sea la factura, más tiempo le tomará pagarla, lo cual no solo le costará más en intereses, sino que también dañará su puntaje crediticio.

Un ejemplo son las deudas médicas. Lo peor que puede hacer es pagar una factura de este tipo con una tarjeta de crédito. Es mucho mejor que negocie un plan de pago con el hospital o proveedor, que paga con el tiempo, que pagarla con una tarjeta de crédito.

Dos tipos de ahorros de emergencia que puede tener

La mejor manera de ahorrar para las crisis financieras inesperadas es teniendo dos fondos de emergencia separados: un fondo para días de lluvia y un fondo de emergencia.

Un fondo para días lluviosos es dinero de lo que puede echar mano de vez en cuando para cubrir un gasto inesperado, como una factura médica.

Un fondo de emergencia es un fondo de ahorro más grande a más largo plazo. Este dinero debería poder cubrir por lo menos de tres a seis meses de gastos de subsistencia en caso de que no pueda trabajar durante un período de tiempo.

Si está empezando desde cero, estos objetivos pueden parecer imposibles, pero puede lograrlo. Puede empezar poco a poco hasta que vaya acumulando la cantidad que se pudo de meta.

Dónde guardar sus ahorros de emergencia

Mantenga el dinero en un lugar seguro y donde pueda acceder rápidamente, como en una cuenta de ahorros. El dinero no crecerá mucho, pero tampoco tendrá riesgo de perderlo.

Cómo encontrar dinero extra para aumentar sus fondos de ahorro

Reevalúe sus prioridades. Cuando intenta construir sus fondos de ahorros de emergencia y también ahorrar para otros objetivos, debe priorizar hacia dónde quiere que vaya su dinero.

Siéntese y vea cómo está gastando su dinero cada mes. Si sus hábitos de gasto no están alineados con sus objetivos, es probable que no los alcance. Las prioridades cambian con el tiempo, por lo que lo que funcionó para usted hace cinco años probablemente ya no sea el mejor plan, especialmente si desea prepararse adecuadamente para una emergencia y también ahorrar suficiente dinero para alcanzar cada uno de sus objetivos. Otorgue a cada dólar un propósito que mantenga su dinero al día con sus objetivos.

Si está viviendo un estilo de vida que no puede pagar, lo que significa que no tiene suficiente dinero cada mes para realizar cada una de sus metas de ahorro, entonces es hora de hacer algunos cambios. Esto no significa que tenga que cambiar su vida entera, solo significa que debe comenzar a prestar atención para asegurarse de que sus hábitos están alineados con sus metas en la vida. Hacer algunos pequeños cambios ahora puede mejorar drásticamente su vida en el futuro.

Reevalúe su presupuesto y reduzca los gastos. Incluso cuando el presupuesto es ajustado, siempre hay espacio para recortar.

Hay muchas maneras de reducir sus gastos mensuales sin cambiar por completo todo lo relacionado con su vida. Incluso si tiene que cambiar su rutina para ahorrar, ¡vale la pena! Además, a medida que comience a reducir los gastos innecesarios y vea que sus ahorros comienzan a crecer, ¡le dará aún más motivación!

Tome las declaraciones del mes pasado, incluidos los extractos bancarios y de su tarjeta de crédito. Revise cada transacción e identifique los gastos recurrentes que no son necesarios y córtelos. Incluso si solo le cuestan 3 o 5 dólares al mes. Si reduce algunos de esos pequeños gastos, puede agregar hasta una buena cantidad de efectivo que puede destinar a los ahorros.

Consulte también los gastos que puede combinar, como las suscripciones que ofrecen las mismas funciones o las que puede compartir con un familiar o amigo. Incluso cambiar dónde compra abarrotes y otras cosas puede ahorrarle mucho dinero en solo un par de meses.

Aquí hay algunas maneras fáciles de comenzar a reducir costos:

Compre un plan de teléfono celular más barato

Cancelar suscripciones que no usa

Vuelva a comprar su seguro de automóvil

Verifique cuál es la tienda que le ofrece mejores precios

También identifique las áreas de su presupuesto en las que está gastando mucho más de lo necesario. Puede ser fácil pasar por alto el costo de algunas botellas de vino caras cuando no está prestando atención. Así que averigüe dónde está gastando en exceso y reduzca esos costos.

Si no tiene la disciplina suficiente para obligarse a hacerlo, lo cual la mayoría de la gente no es, entonces comience a usar efectivo. Asegúrese de que haya suficiente dinero en sus cuentas para cubrir sus facturas, y luego simplemente retire el dinero para cubrir sus otros gastos, como alimentos, salir con amigos, etc. Eso lo obligará a gastar solo lo que tiene.

Aumenta tus ingresos

Encontrar un trabajo que paga mejor es, obviamente, un proceso, pero puede aumentar sus ingresos cada mes sin obtener un aumento salarial.

Hay muchas formas para que casi cualquier persona gane dinero extra.