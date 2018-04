Applebee’s ofrece margaritas por un dólar durante el mes de abril

Para celebrar el inicio del mes de abril, Applebee’s le ofrece a sus comensales una oferta que no se puede rechazar: margaritas por un dólar.

We interrupt this timeline for an

important announcement.

*****The DOLLARITA is back.******

That is all.

Back to your regularly scheduled tweets. pic.twitter.com/jdsjiahlli

— Applebee's (@Applebees) April 1, 2018