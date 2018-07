Con motivo del Día Nacional del Hot Dog este miércoles, 18 de julio, restaurantes y otros establecimientos en todo el país ofrecerán descuentos a los amantes del famoso alimento, informa USA Today.

Dado que las ofertas pueden variar por lugar, se aconseja contactar previamente a los establecimientos locales.

Are you a hot dog fan? Apparently it's #NationalHotDogDay. @TimMillerSC likes mayo on his dog, @LPinderTV likes coleslaw… and I am ALL about the spicy brown mustard and relish!! What about you? @wis10 pic.twitter.com/YyGwcEKbbt — Sam Bleiweis (@SamWISTV) July 18, 2018

A continuación, un listado de varios comercios que ofrecen descuentos:

1.- 7-Eleven

La popular tienda de autoservicio 7-Eleven participará con la promoción de un hot dog versión ‘Big Bite’ por un dólar.

2.- Dog Haus

La cadena de restaurantes especializada en la elaboración del hot dog, Dog Haus, ofrecerá uno gratis a clientes que descarguen la aplicación móvil ‘Dog Haus Rewards‘ y se subscriban al programa.

Score a FREE Haus Dog on July 18th #NationalHotDogDay when you download our app & register! >> https://t.co/hQZl9gsts5#TheAPPsoluteWurst #DogHaus

Free Haus Dog @ participating locations, for new app users, on 7/18. Limit 1 per person. Dine in orders only. While supplies last. pic.twitter.com/aez2KfozFC — Dog Haus (@DogHausDogs) July 15, 2018

3.- Hopdoddy Burger Bar

Los clientes pagarán solo cinco dólares, entre las 3 y 6:30 p.m. del ‘happy hour’, por una orden ‘Great Hambino’, que incluye una hamburguesa de carne y un hot dog.

4.- Hot Dog on a Stick:

Hot Dog on a Stick ofrecerá sus ofertas el día 23 julio, cuando sus clientes recibirán gratis un ‘spicy stick’ con la compra de cualquier limonada, según informó la cadena en un comunicado.

5.- Hwy 55 Burgers, Shakes & Fries

Entre las 2 y 5 p.m.de este miércoles, los hot dogs costarán 99 centavos a miembros del programa ‘My Hwy 55 Rewards‘, aunque no podrán comprar más de dos por sesión.

AVISO: Para acceder a la oferta, los interesados debieron descargar la aplicación móvil antes del miércoles.

6.- Love’s Travel Stops

Un cupón que estará en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram de la marca permitirá a clientes conseguir gratis un hot dog.

Did you know it’s #NationalHotDogDay? You better ketchup…

Click the link below. The Love’s cashier scans the barcode on your mobile device. Valid July 18, 2018. Limited to 1 per Customer. No other offers apply. At select locations. While supplies last. https://t.co/80mVamWGXw pic.twitter.com/kjrbr2kXLq — Love's Travel Stops (@LovesTravelStop) July 18, 2018

7.- Sonic Drive-in

El famoso ‘Chili Cheese’ y los hot dogs de la cadena costarán solo un dólar en lugares participantes con un cupón que se consigue mandando la palabra ‘DOG’ al 876642.

Chili Cheese or All American? The choice is yours! Text DOG to 876642 to snag $1 Hot Dogs all day tomorrow, July 18. Limit 5. Must mention text to get deal. pic.twitter.com/trW6M2wryi — Sonic Drive-In (@sonicdrivein) July 17, 2018

Con información del medio USA TODAY