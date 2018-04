Día Nacional del Burrito: celébralo con estas ofertas

Este jueves 5 de abril se celebra el Día Nacional del Burrito en Estados Unidos.

Para celebrarlo, cadenas de comida en todo el país han anunciado ofertas especiales de este delicioso plato.

Varias de las promociones se extienden hasta el domingo 8 de marzo, por lo que te recomendamos visitar los sitios web de cada restaurante para conocer todos los detalles y localizar el más cercano a ti.

¿Con hambre? Entonces lee hasta el final y buen provecho.

Celebra el Día Nacional del Burrito ahorrando

Taco Bell

Esta cadena ofrece, en todos sus restaurantes de San Antonio, Texas, un burrito gratis con la compra de una bebida, a lo largo de toda la semana.

Rubio’s

Este franquicia Tex-Mex con sede en California ofrece un burrito de cinco dólares con la compra de cualquier bebida. Para aprovechar esta oferta, deberás presentar este cupón.

El Pollo Loco

Otra cadena con sede en la soleada California publicó este cupón, válido para un burrito gratis con la compra de otro burrito.



Del Taco

Este restaurant de comida rápida tomó una ruta ligeramente diferente. Los clientes que visiten cualquiera de sus tiendas y compren dos Burritos Clásicos por cinco dólares, recibirán gratis una papas fritas Krinkle Del Taco.

Holy Del Inferno sauce, it’s National Burrito Day! To celebrate, get a FREE small order of fries with the purchase of our 2 For $5 Classic Burritos deal, at participating restaurants on April 5th only. #FriesForever pic.twitter.com/dJ1mLulLlY — Del Taco Restaurants (@DelTaco) April 5, 2018

Jimboy’s Tacos

Esta cadena de estilo mexicano con sede en Sacramento redujo su precio para los burritos de frijoles y queso a solo dos dólares.

TOMORROW is National Burrito Day! We’re celebrating with $2.00 bean and cheese burritos ALL DAY! Valid on April 5, 2018. For a limited time only at participation locations. Cannot be combined with any other offers. Not valid for app and online orders. #jimboystacos pic.twitter.com/99aUOQmbnE — Jimboy's Tacos (@jimboystacos) April 4, 2018

Chuy’s,

Esta compañía Tex-Mex con sede en Texas no ofrecerá burritos gratis, pero hará algo igualmente bueno.

La cadena se asoció con el St. Jude Children’s Research Hospital y donará 1 dólar por cada venta de un burrito “Big As Yo Face”.

We've partnered up with St Jude to raise awareness and funds to help end childhood cancer. On April 5, 2018, Chuy's will donate $1 to @StJude for each "Big As Yo Face" burrito sold, excluding store locations in AL, SC. #NationalBurritoDay. pic.twitter.com/hGuucT95PW — Chuy's (@ChuysRestaurant) April 3, 2018

Por su parte, ni Chipotle ni Moe’s Southwest Grill ofrecen alguna promoción como parte del Día Nacional del Burrito.