Día Nacional del Aguacate: ¡consigue guacamole gratis en Chipotle!

Este martes se conmemora el Día Nacional del Aguacate, y Chipotle lo celebra ofreciendo gratis uno de sus artículos más populares: ¡guacamole!

La cadena de restaurantes está dando hoy guacamole extra, de forma gratuita, si los clientes lo ordenan en línea o a través de su aplicación móvil.

En su sitio web, Chipotle explicó que los clientes que hacen un pedido en línea o en la aplicación y usa el código AVOCADO pueden obtener guacamole gratis en tres formas distintas: como ingrediente en su pedido; como acompañante; o en una orden de chips y guacamole con la compra de un burrito o bowl, ensalada o tacos.

Use the 7-digit offer code AVOCADO when placing an online or in-app order to receive FREE Guac on an entrée OR a FREE side of Guac OR a regular order of Chips & Guac with purchase of a burrito, bowl, salad or tacos. Offer valid on 7/31/18 at participating restaurants in the US.

— Chipotle (@ChipotleTweets) July 30, 2018