Hoy es el Día Nacional de la Pizza de Queso, así que si eres fanático de la pizza no puedes dejar pasar este día sin disfrutar de tu platillo favorito y al mismo tiempo cuidar tu bolsillo. Las grandes cadenas de pizzerías traen para este miércoles algunas ofertas especiales que no puedes perderte.

Cicis: Obtenga una pizza grande de queso por 5 dólares al hacer su pedido a través de la aplicación móvil MyCicis. La oferta estará disponible hasta el 30 de septiembre.

HotBox Pizza: Obtenga una pizza de queso grande por 8 dólares el miércoles en todas las ubicaciones de HotBox Pizza.

Brixx Wood Fired Pizza: Muestre hoy este tuit y obtenga una pizza de queso gratis con la compra de otra. La oferta estará disponible solo por hoy.

No one needs an excuse to eat pizza, but here's an awesome one. Wednesday is National Cheese Pizza Day. Show this post to get a FREE CHEESE PIZZA with purchase of another. Valid on 9/5/18. #BecausePizza pic.twitter.com/pcDihVhbQ9

— BrixxWoodFiredPizza (@BrixxPizza) September 3, 2018