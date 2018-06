Día del Padre: Papá mexicano saca adelante a sus hijos sin ayuda

Día del Padre: A sus 40 años, Daniel Domínguez es un papá mexicano de una joven de 20 y otro de 16 y es todo en uno… pues sin una pareja de apoyo ha sacado a sus hijos adelante y cosecha éxitos en su trabajo como coordinador de siniestros en una compañía de seguros.

El ramo automotriz siempre le interesó así que fue técnico mecánico por un tiempo, después se tituló como ingeniero mecánico-eléctrico y como perito especializado en hechos de tránsito terrestre.

“He tenido algo siempre, cuando empiezo algo lo termino. No me gusta estancarme en un solo puesto, me gusta estar creciendo”, dice.

Día del Padre: un papá mexicano ‘todo terreno’

Desde que Regina, su hija mayor, tenía diez años y su hijo Santiago cinco, Daniel se hizo cargo de ellos por completo, lo cual comenta que fue una tarea complicada debido a los viajes que hace por trabajo y el tiempo que pasa fuera de casa.

“Me empecé a portar un poquito más estricto con ellos, con reglas en la casa, todos tenemos que cooperar, bien o mal sirvió porque se hicieron independientes”, expresa.

Aun cuando llegaba cansado de su jornada, Daniel revisaba con cuidado la tarea de sus hijos y verificaba que tuvieran todo listo para el día siguiente.

También le tocaba levantarse temprano para preparar el lunch, planchar el uniforme y asistir a todos los festivales del diez de mayo, aunque no le daban regalo.

“A mí me tocó chutarme todo, las caídas de los dientes, andar en bicicleta, que conocieran los niños el mundo”.

Este papá mexicano celebrará en grande el Día del Padre

Otro de los retos para este papá fue lidiar con la etapa de rebeldía en la adolescencia, y en el caso de su hija, documentarse sobre todos los cambios físicos para poder orientarla.

“Dos años antes yo ya había comprado libros para estar a la par de lo que le iban enseñando en la escuela”, recuerda.

De acuerdo con las últimas cifras del INEGI, en México cerca de 796,000 hombres son papás solteros, sin embargo, Daniel opina que no existe apoyo para quienes se encuentran en esa situación.

“Las mamás tienen más privilegios que nosotros los que tenemos hijos y somos hombres, permisos para ir a firmar boletas, a los festivales y otras cosas. Tú tienes que pedir días a cuenta de vacaciones”, explica.

Actualmente Daniel estudia un diplomado en estadística, le gusta hacer ejercicio, viajar y disfrutar de la vida junto a sus hijos, algo que no cambiaría por nada del mundo.

“Ya que están grandes es como si fuéramos tres amigos viviendo juntos, ahora cada quien ya hace sus cosas”.