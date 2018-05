La labor de una mamá no siempre es apreciada, pero en el Día de la Madre vale la pena recordar lo que hizo un hombre de Texas para reconocer la labor de su mujer como esposa, mamá y ama de casa.

Y es que Steven Nelms descubrió que quizás la decisión de que su mujer se quedara en casa a cuidar a su hijo de dos años de tiempo completo, no fue la mejor idea… ya que con el salario que él gana no le alcanzaría para pagarle a ella por todo lo que hace.



“Ahora, no quiero ofender a nadie con esta publicación. Solo tengo que decir que, personalmente, no puedo pagarlo”, escribió Nelms en su blog “We Are Glory”, de acuerdo con un reporte de ABC News.

Nelms se puso a calcular cuánto debería pagarle a su esposa por cada trabajo que realiza, desde su labor como niñera cuidando a su hijo, hasta la limpieza de la casa, como cocinera y como lavandera.

Increíblemente, el hombre descubrió que su esposa debería estar ganando unos 73,690 dólares por año, con un cálculo estimado del año 2015.

Aquí el cálculo detallado de cuánto debería ganar una mamá

Salario de niñera de tiempo completo: $705 a la semana, o $36,660 al año.

Servicio de compras: $65 por vez, 4 veces por semana, o $13,520 al año.

Cocinero: $240 a la semana, o $12,480 al año.

Servicio de limpieza del hogar: de $50 hasta $100 por visita, o $52,000 al año.

Servicio de lavandería: $25 a la semana, o $1,300 al año.

Asistente financiero (pagar las cuentas, administrar el dinero de la casa, etc.): $15 la hora, 5 horas por semana, o $3,900 al año.

Asistente de relaciones públicas (acompañante en cenas laborales, organizadora de eventos, asesora de vestuario, etc.): $75 la hora, 4 horas, 3 veces al año: $900 al año.

Al sumar todas las cifras este papá se dio cuenta que su mujer debería ganar unos 73,960 dólares al año, que son $6,163 al mes, pero que seguramente serían más si se le sumara el costo del seguro médico, vacaciones, aguinaldo, días festivos y bonos.

“Eres más valiosa que los rubíes y eres impagable para mí”, le confesó Steve orgullosamente a su esposa Glory.



