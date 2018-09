El presidente Donald Trump alardeó esta mañana en Twitter acerca de la economía, pero de acuerdo con CNN al menos uno de sus comentarios no estuvo ni cerca de ser cierto.

En una de sus publicaciones, Trump escribió: “La tasa del PIB (4.2 por ciento) es más alta que la tasa de desempleo (3.9 por ciento) por primera vez en más de 100 años”.

Las primeras dos cifras son correctas, aunque miden cosas completamente diferentes y de distintas maneras, según CNN.

The GDP Rate (4.2%) is higher than the Unemployment Rate (3.9%) for the first time in over 100 years!

La economía general de EE.UU. creció a una tasa anual de 4.2 por ciento en el segundo trimestre.

El desempleo estuvo entre el 3.8 por ciento y el 4 por ciento durante el trimestre, y alcanzó el 3.9 por ciento en agosto.

Esas son buenas noticias.

“Definitivamente es mejor cuando es verdad que cuando no lo es”, comentó Justin Wolfers, profesor de economía de la Universidad de Michigan.

“Me gusta el alto crecimiento del PIB y el bajo desempleo”.

Sin embargo, parece ser que Trump lo entendió de manera muy diferente, al decir que este suceso no había sucedido en un siglo.

En los últimos 70 años esto sucedió en al menos 62 trimestres.

La última vez fue en 2006, según información de CNN.

Kevin Hasset, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, reconoció a los reporteros más tarde que el tuit de Trump era incorrecto.

The Economy is soooo good, perhaps the best in our country’s history (remember, it’s the economy stupid!), that the Democrats are flailing & lying like CRAZY! Phony books, articles and T.V. “hits” like no other pol has had to endure-and they are losing big. Very dishonest people!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2018