Una desgarradora fotografía de un niño sollozando al lado del cuerpo de su padre conmovió a los usuarios de las redes sociales, al grado que logró recaudar un aproximado de 43,000 dólares para su familia en tan solo un día.

La imagen fue compartida a través de Twitter en más de 7 mil oportunidades.

El hombre fallecido fue identificado como Anil y contaba con 37 años de edad.

Él trabajaba en una alcantarilla en la ciudad de Delhi, en la India, y el trágico suceso ocurrió cuando una cuerda que lo bajaba hacia los interiores del alcantarillado rompió, lo que ocasionó su caída y posteriormente su deceso.

Shiv Sunny, reportero de ‘The Hindustan Times’, compartió la fotografía y dijo que estaba “conmocionado” al ver al hijo de Anil, de 11 años, derrotado junto al cuerpo de su padre.

The boy walked up to his father's body at a crematorium, moved the sheet from the face, held the cheeks with both hands, just said 'papa' & began sobbing.

The man was yet another poor labourer who died in a Delhi sewer on Friday. Family did not have money even for cremating him. pic.twitter.com/4nOWD9Aial

— Shiv Sunny (@shivsunny) September 17, 2018