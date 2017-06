La tasa de desempleo de Estados Unidos se redujo una décima y quedó en el 4.3 % en mayo, la más baja desde 2001, según informó hoy el Gobierno.

Por lo se refiere a la creación de empleo, en el pasado mes la economía generó 138,000 nuevos puestos de trabajo, cifra situada por debajo de las expectativas.

En abril, la tasa de desempleo bajó también una décima y quedó en 4.4%, un mes en el que se crearon 211,000 nuevos puestos de trabajo en el país, según el Departamento de Trabajo.

Esa tasa del 4.4% era para ese entonces el menor registro en una década y, además, la fortaleza de la contratación en abril disipó los miedos tras las cifras decepcionantes de marzo, cuando la economía generó solamente 79,000 empleos frente al cálculo inicial de 98,000.

Payroll employment rises by 138,000 in May; unemployment rate changes little (4.3%) https://t.co/NsuHovcqn0 #JobsReport #BLSdata

— BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) 2 de junio de 2017